الحوثيون يهددون بعمليات أوسع في عمق السعودية

اليمن / محمد السامعي/ الخليج 365



هددت جماعة الحوثي، الثلاثاء، بشن عمليات نوعية أوسع وأكبر في عمق السعودية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحي سريع، اطلعت عليه الخليج 365.

ولم يصدر رد رسمي من جانب السعودية على تصريحات الحوثيين حتى الساعة (18:00 ت.غ)، غير أن شركة "أرامكو" الحكومية قالت في بيان عقب الهجمات إن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز، لم تتأثر.



وتأتي تصريحات "سريع"، عقب ساعات من إعلان الحوثيين إطلاق 7 طائرات مسيرة، وتنفيذها هجمات طالت منشآت حيوية سعودية، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.



وقال البيان إن" سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية هي الأكبر منذ بدء العدوان في عمق العدو السعودي".



Advertisements

وأضاف أن "العمليات الهجومية استهدفت منشآت حيوية سعودية في محافظتي الدوادمي وعفيفْ بمنطقةِ الرياض".



وأوضح البيان أن العملية العسكرية نفذت بعد رصد دقيق وتعاونٍ من الشرفاء من أبناء تلك المناطق، وأدت إلى التوقف الكامل لضخ النفطِ عبر خط الأنبوب وأثرت بشكل مباشر على اقتصاد السعودية.



وشدد الحوثيون على أنهم "قادرون على تنفيذ عمليات نوعيةٍ أوسعَ وأكبر في عمق دول العدوان، وأن الحل في المنطقة هو التوقف عن العدوان على اليمن".

والإثنين، أعلنت الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وسبق إعلان الرياض، بيان لوزارة الخارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.