بغداد.. 10 إصابات في إطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365 -

قال مصدر أمني عراقي إن 10 جرحى على الأقل سقطوا، الثلاثاء، إثر قيام قوات الأمن بفتح النار على متظاهرين غاضبين أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا، وسط بغداد.

وأوضح أحمد خلف، الضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، للأناضول، أن "العشرات من عناصر القوات الأمنية المفسوخة عقودهم تظاهروا اليوم أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء رغم عدم امتلاكهم ترخيصًا رسميًا لتنظيم التظاهرة".

وأشار خلف إلى أن "احتكاكا وقع بين قوات الأمن المكلفة بحماية المنطقة وبين المتظاهرين تطور لاحقًا إلى إطلاق النار من قبل قوات الأمن".

ولفت إلى أن "ما لايقل عن 10 أشخاص أصيبوا بجروح، فيما تم اعتقال آخرين".

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وتابع خلف "الوضع في المنطقة متوتر، وهناك أنباء غير مؤكدة عن وفاة اثنين من الجرحى".

وعلى مدى الأشهر الماضية تظاهر المئات من عناصر قوات الجيش والشرطة ممن تم فصلهم من الخدمة مطالبين بإعادتهم الى وظائفهم.

وعقب اقتحام تنظيم "داعش" لمدينة الموصل (شمال) صيف العام 2014 فرّ آلاف الجنود والضباط من الجيش والشرطة من دون قتال، وامتد الانهيار في المؤسسة العسكرية وتقدم "داعش" ليشمل بعد يوم واحد محافظتي صلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) وتلاه بعدة أيام، سقوط أجزاء من محافظتي ديالى (شرق)، وبابل (جنوب) بيد مسلحي التنظيم.

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