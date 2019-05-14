النصر يغري #سالم_الدوسري بثمانية ملايين

أفادت مصادر مطلعة أن نادي النصر قدم أول عروضه لسالم الدوسري نجم الهلال أملا في التعاقد معه خلال الميركاتو. ووفقا لتقارير صحفية فإن النصر يسعى لتدعيم صفوفه والتعاقد مع الدوسري بناء على رغبة من روي فيتوريا المدير الفني للعالمي. أوضحت التقارير أن نادي النصر تقدم للاعب سالم الدوسري بعرض يقتضي حصوله على 8 مليون ريال في الموسم الواحد. ويلتقي الهلال مع الشباب غدا في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي على أن يلاقي النصر نظيره الباطن.

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