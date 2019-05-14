مركز_التحكيم_الرياضي يرفض تظلم #الهلال

صحيفة الخليج الإلكترونية

رفض مركز التحكيم الرياضي السعودي، التظلم الذي تقدم به نادي الهلال أمام المركز، وفقاً للنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، وذلك على خلفية الطعن المقدم ضد صحة مشاركة لاعب نادي الوحدة محمد القرني.

أصدر المركز بياناً اليوم الثلاثاء، رداً على طلب الهلال قال فيه: “تقدم الهلال بطلب تطبيق إجراءات التحكيم الاستئنافي على القرار الصادر من لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في احتجاج النادي في الطعن بنظامية مشاركة لاعب نادي الوحدة محمد القرني”.

وأضاف: “القرار الاستئنافي في محله.. احتجاج نادي الهلال في الطعن حول نظامية مشاركة لاعب نادي الوحدة.. ومن ثم يكون موضوع الطلب هو عدم الأهلية القانونية”.

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وأوضح أن النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، والذي تم إضافته بموافقة الجمعية العمومية في سبتمبر (أيلول) 2018، ينص على أن القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف بالاتحاد، والمتعلقة بعدم الأهلية القانونية، لا يجوز التظلم عليها أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وأشار إلى أن ذلك البند يمنع الهلال من اللجوء إلى المركز في حالات الأهلية القانونية، إضافة إلى كون هذا البند يتعارض مع نصوص النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

وتابع: “النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي لم يتضمن أي مادة تحكم الحالات التي يكون فيها نصوص تمنع من اللجوء إليه، كما أنه خلا من آليات التعامل مع الحالات التي ينشأ فيها تعارض بين نصوصه ونصوص أنظمة أخرى تتقاطع معه”.

وختم البيان: “بناء على ذلك فإن مجلس إدارة المركز واستنادا إلى الاختصاص الممنوح له من النظام الأساسي للمركز، قرر عدم الموافقة على قبول طلب التحكيم كمنازعة لدى المركز”.