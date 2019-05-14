قريباً.. خدمة إلكترونية جديدة لسداد ديون المعسرين الموقوفين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تتأهب عدة جهات حكومية لإطلاق خدمة إلكترونية فريدة، تتيح سداد ديون المعسرين الموقوفين في السجون على ذمة قضايا مالية حقوقية. الخدمة الجديدة التي أطلِق عليها اسم “فُرِجَت”، ستنطلق عبر منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة (أبشر). وتأتي هذه الخدمة بالتعاون بين عدة جهات حكومية كمركز المعلومات الوطني، والمديرية العامة للسجون.

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