شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مهم من «حساب المواطن» بشأن المستفيدين من دفعة مايو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الثامنة عشرة مايو 2019.

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وأودع البرنامج الخميس الماضي 2.5 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 18 لشهر مايو الحالي، مبيناً أن إجمالي مدفوعات البرنامج منذ إطلاقه يكون بهذه الدفعة قد تجاوز 42.5 مليار ريال.

وبلغت نسبة المستفيدين الذين استوفوا شروط الاستحقاق في هذه الدفعة 83%، وتجاوز عددهم 12.3 مليون مستفيد وتابع، بينما بلغ إجمالي المدفوعات بأثر رجعي منذ انطلاق البرنامج حتى الآن 333 مليون ريال.

ويمكن تقديم الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية عبر هذا (الرابط).