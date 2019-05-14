شكرا لقرائتكم خبر عن ‎«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرة خطيرة في «واتساب».. حدثوا التطبيق فوراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحذيراً بدرجة “عالٍ جداً” من ثغرة أمنية في تطبيق واتساب تسمح بزرع برنامج تجسسي عن طريق إجراء مكالمة عبر التطبيق ومن خلالها يتم اختراق الجهاز.

وأكد المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، على أهمية تحديث تطبيق واتساب في أقرب وقت من المتاجر الرسمية.

وأشار المركز إلى أن عمله يهدف إلى رفع مستوى الوعي ونشر التحذيرات وتعزيز المعرفة بأخطار الأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن من النمو والازدهار.