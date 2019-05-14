"أرامكو" تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي وتؤكد استمرار ضخ النفط

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وقالت الشركة السعودية: "استجابت أرامكو لحريق نشب في محطة الضخ رقم 8 بخط الأنابيب شرق غرب، إثر هجوم تخريبي بواسطة طائرات دون طيار، على محطتي الضخ رقم 8 و9".
وأضافت: "بشكل احترازي، أوقفت الشركة الضخ في خط الأنابيب، حيث تمت السيطرة على الحادث، بعد أن خلف أضرارا محدودة في محطة الضخ رقم 8".
وأكدت أرامكو عدم وقوع أي إصابات عن هذا الهجوم، لافتة إلى أن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز "لم تتأثر".
وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن المملكة العربية السعودية قد أعلن، الثلاثاء، أنه جرى استهداف لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة "أرامكو" بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض، في "هجوم إرهابي".
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فإن الحادث وقع ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح الثلاثاء.
من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبد العزيز الفالح، إن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات درون مفخخة.
وتابع: "نجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه، بعد أن خلف أضرارا محدودة".
وأضاف: "قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي".
وأكد الفالح أن "المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران".
شاهد أيضًا
واشنطن تدرس خطة لإرسال 120 ألف جندي إلى المنطقة
فيديو من SKY News عربية
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
حزب بريكست يتقدم في بريطانيا
أظهرت استطلاعات للرأي في بريطانيا تقدم حزب بريكست على حزبي المحافظين والعمال. وتأسس حزب بريكست حديثا، وهو يناهض سياسات الأحزاب البريطانية وينادي بالخروج التام من الاتحاد الأوروبي.سكاي نيوز عربية
-
سريلانكا.. تدمير بيوت ومحلات يملكها مسلمون
فرضت السلطات السريلانكية حظرا للتجول في كامل أنحاء البلاد بعد اندلاع أعمال شغب طائفية أدت إلى تدمير وإحراق عدد من البيوت وتحطيم محلات يملكها مسلمون، وهو ما اضطر الجيش للتدخل لوقف أعمال العنف وتفريق الحشود.
Advertisementsسكاي نيوز عربية
-
المسماري: الميليشيات استخدمت "درون" تركية
قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تركيا بدأت تدخل المعركة في طرابلس بشكل مباشر، وذلك بعد استخدام الميليشيات طائرات تركية من دون طيار. وأكد المسماري وصول أسلحة إيرانية إلى الميليشيات.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
واشنطن تدرس خطة لإرسال 120 ألف جندي للمنطقة
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر "أرامكو" تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي وتؤكد استمرار ضخ النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.