شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دول تشارك فى التحقيق فى عمليات تخريب 4 سفن قبالة سواحل الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مسؤول إماراتي، اليوم الثلاثاء، بأن خبراء سعوديين وأمريكيين وفرنسيين ونرويجيين يشاركون في التحقيق إلى جانب الإمارات العربية المتحدة في العمليات التخريبية التي استهدفت في وقت سابق أربع سفن شحن تجارية قرب المياه الإقليمية الإماراتية. ذكرت ذلك قناة (العربية) الإخبارية في نبأ عاجل، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قد أكدت في وقت سابق أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

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