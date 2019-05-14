تحذير "عالي جدا" من السعودية لمواطنيها بسبب ثغرة أمنية

ووجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، "تحذيرا عالي جدا" من الثغرة الأمنية، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

© REUTERS / Thomas White

وقال المركز إن "هذه الثغرة تسمح بزرع برنامج تجسسي عن طريق إجراء مكالمة عبر التطبيق ومن خلالها يتم اختراق الجهاز".

وطالب المركز في بيان له، المستخدمين بسرعة تحديث تطبيق "واتسآب" من المتاجر الرسمية.

وتابع المركز، أن "عمله يهدف إلى رفع مستوى الوعي ونشر التحذيرات وتعزيز المعرفة بأخطار الأمن السيبراني، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار".

يشار إلى أن القائمين على تطبيق "واتسآب" ناشدوا بضرورة تحديث التطبيق بشكل عاجل، في أعقاب اكتشاف ثغرة أمنية تسهل من التجسس على المستخدمين.

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ووفقا لصحيفة "فاينينشال تايمز"، اكتشف خبراء الأمن ثغرة طورتها إحدى شركات التجسس الإسرائيلية، يستطيع المخترق من خلالها زرع برنامج تجسسي على جهاز المستخدم.

وتهدد الثغرة خصوصية المستخدمين بشكل كبير، خاصة وأن "واتسآب" يستطيع الوصول إلى كل المعلومات الخاصة مثل الصور والفيديوهات وتفاصيل الحياة اليومية.

ودعا "واتسآب" المستخدمين بتنزيل التحديث الأخير للتطبيق بشكل عاجل، من أجل سد الثغرة.

يذكر أن الشركة الأمريكية أعلنت أنه تم اكتشاف الثغرة في أوائل شهر مايو/أيار الجاري.