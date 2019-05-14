بومبيو يؤكد عدم سعي بلاده لمحاربة إيران.. ولافروف يبحث عن «الثقة»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أنَّ بلاده لا تسعى لحرب مع إيران، مشددًا في الوقت نفسه على أنَّ واشنطن سترد بالشكل المناسب حال تعرض مصالحها لهجوم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في مدينة سوتشي الروسية: "لا نرى احتمالًا لنشوب حرب مع إيران ونريدها أن تتصرف كدولة طبيعية".

وأعلن بومبيو أنَّه بحث مع نظيره الروسي عدة ملفات أخرى بينها الملف السوري والأوضاع في أوكرانيا وفنزويلا وكوريا الشمالية.

وفي الملف السوري، أشار إلى أنَّ الجانبين بحثا الأوضاع هناك بشكل عام وتم التطرُّق إلى مسألة خفض التصعيد في إدلب السورية.

وحول الشأن الفنزويلي، صرّح بومبيو: "لدينا خلافات مع روسيا بشأن فنزويلا ونأمل أن ينتهي دعم موسكو (للرئيس نيكولاس) مادورو".

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وقال إنَّه تمَّ التطرُّق لملف كوريا الشمالية كذلك، موضحًا أنّ الهدف المشترك مع روسيا هو نزع السلاح في شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه، صرّح لافروف خلال المؤتمر الصحفي، بأنّ انعدام الثقة مع الولايات المتحدة يقوض أمن البلدين المشترك، ودعا إلى ضرورة إعادة بناء الثقة على جميع المستويات.

وأشار إلى أنّه سلّم بومبيو مذكرةً بشأن التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لروسيا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيماأوضح بومبيو أنَّ الرئيس دونالد ترامب يريد أن يجد سبلاً للتعاون مع روسيا قائلًا: "أنا هنا اليوم لأن الرئيس ترامب ملتزم بتحسين هذه العلاقات".