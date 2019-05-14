شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدين الهجوم الإرهابى على محطتى ضخ بترول بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان اليمن، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار مفخخة، الذي استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب بمدينتي الدوادمي وعفيف في السعودية. وأكدت الجمهورية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم،الثلاثاء، وقوفها مع السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها، وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

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