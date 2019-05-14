شكرا لقرائتكم خبر عن وزير حقوق الإنسان اليمنى: من يقتل النساء والأطفال لا نية له للتعايش فى سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير حقوق الإنسان اليمنى، الدكتور محمد عسكر، إن للسلام شروط يعرفها العقلاء أما الحمقى فمآلهم إلى مزبلة التاريخ، موجها سؤالا لميليشيات الحوثى الانقلابية "هل إلقاء الأطفال إلى نار الحرب التى أوقدتموها ولا تدرون كيف تطفئونها هو سلامكم المزعوم؟ وهل تعتقدون أن أحدا ما زال يصدقكم فى هذا العالم؟" .

وأضاف عسكر، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، معلقا على عضو المجلس السياسى لجماعة الحوثى محمد البخيتى الذى ادعا بأنهم دعاة سلام ومحبة: "من يقتل النساء والأطفال لا نية له للتعايش فى سلام"، مؤكدا أنه من يمارس كل هذه الأعمال الإجرامية ليسوا إلا جماعة إجرامية تعودت على سفك الدماء وتدمير الأوطان ولا تؤمن بالتعايش السلمى.