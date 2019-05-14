الحريرى: استهداف محطتى نفط السعودية يؤكد نيّة من يقفون وراءه على ضرب أمن الخليج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتين لضخ النفط وسط المملكة العربية السعودية، واعتبره بأنه يؤكد نيّة من يقفون وراءه على ضرب أمن الخليج.
وقال الحريرى :"أستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتين لضخ النفط وسط المملكة العربية السعودية، وأعتبر أنه هجوم يؤكد نيّة من يقفون وراءه على ضرب أمن الخليج العربي واستقرار الاقتصاد العالمي".
سعد الحريرى
وتابع :"إن هذا الهجوم الذي يأتي في أعقاب استهداف ناقلات النفط تجاه المياه الإقليمية الاماراتية، هو عمل ارهابي مدان بكل المقاييس العربية والإسلامية والدولية وإننا نشدد على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة هذا العمل والجهات التي تقف وراءه أيا كانت".
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