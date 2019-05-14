شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: الهجوم على محطتى نفط السعودية دليل على زعزعة إيران لأمن المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى،"ندين ونستنكر قيام الميليشيا الحوثية الإيرانية اليوم باستهداف خطوط إمداد النفط السعودية في منطقتي الدوادمي وعفيف".
وأكد عبر حسابه الشخصى على تويتر، إن هذه التصرفات تثبت بجلاء أن تداعيات الضغط الدولي على تنفيذ اتفاقات ستوكهولم بخصوص الانسحاب من موانئ الحديدة قد ظهرت الآن من خلال التصرفات العبثية لهذه الميليشيا، مضيفا: أنه على المجتمع الدولي أن يدرك أدوات إيران في المنطقة ستستمر في زعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي ما لم يكن هناك تحرك قوي لردع الميليشيا الحوثية المنفلتة عن القانون والخارجة عن سلطات الدولة.
وأوضح، أنه بات من الضروري وضع حد للمليشيات الانقلابية الحوثية ومنعها من تحويل اليمن لمنصة تهديد دول الجوار لصالح إيران التي باتت تستخدم الملف اليمني كورقة تفاوضية لتخفيف الضغوط الدولية المتزايدة عليها.
وكان حادث الاعتداء الارهابى على محطتى النفط السعوديتين قد أثار ردود فعل غاضبة ، وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة (أرامكو) في المملكة العربية السعودية باستخدام طائرتين من دون طيار.
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