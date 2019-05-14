مسئول عسكرى ليبى: حسم معركة تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات قريبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى العميد خالد المحجوب إن قوات الجيش الوطنى تستنزف الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة على تخوم العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن الميليشيات المسلحة هدف مشروع لقوات الجيش فى أى مكان تتمركز به.
وأكد المحجوب، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" حرص الجيش الليبى على حياة المدنيين خلال معركة تحرير طرابلس، متهما الميليشيات المسلحة باستهداف الأحياء السكنية فى العاصمة الليبية.
وأشار المحجوب إلى تحرك الجيش الوطنى الليبى لحسم معركة تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة قريبا، لافتا إلى أن سلاح الجو الليبى تمكن من تدمير مخازن أسلحة وذخيرة للميليشيات المسلحة.
وأكد العميد خالد المحجوب أن القوات المسلحة الليبية تتولى عملية تأمين النفط والموانئ من أى تهديد وهو حق أصيل لها.
وأشار العميد خالد المحجوب إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الميليشيات المسلحة فى طرابلس، إثر ضربة جوية دقيقة نفذها سلاح الجو الليبى خلال الساعات الماضية.
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