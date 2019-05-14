شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى يدين الهجمات الإرهابية على محطتى ضخ نفط فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشدة الهجمات الإرهابية التى قامت بها الميليشيات الحوثية اليوم الثلاثاء، باستخدام طائرات بدون طيار واستهدفت محطتى ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو فى محافظتى الدوادمى وعفيف بالرياض، مما أدى الى خسائر مادية محدودة.

ووصف الأمين العام لمجلس التعاون من خلال بيان رسمى، تلك الهجمات بأنها اعتداء حوثى آثم يبرهن على سعى جماعة الحوثى المستمر لتقويض أمن واستقرار المملكة وترويع الآمنين والإضرار بالمنشآت النفطية فيها، مؤكدا أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية باستخدام الطائرات المفخخة بدون طيار لن تطال من أمن المملكة واستقرارها.

وأوضح الأمين العام، هذه الهجمات لن تؤثر على امدادات الطاقة العالمية التى تقوم فيها المملكة العربية السعودية بدور بارز، وينبغى أن تواجه بموقف حازم من المجتمع الدولى لما تشكله من خطر كبير على المدنيين وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

وكان وزير الطاقة السعودى خالد الفالح صرح بأنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك الموافق 14 مايو 2019م، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون " بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه - بفضل الله - بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.

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وأعلنت ميليشيا الحوثى، مسؤوليتها عن العملية الإرهابية التى استهدفت محطتى ضخ نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية، وجاء ذلك وفق ما أفادت به إحدى القنوات الفضائية التابعة للميليشيا المدعومة من إيران.