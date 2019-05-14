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دمشق — سبوتنيك. وقال مصدر في الشرطة لوكالة "سبوتنيك" إن "الحصيلة الأولية لضحايا الاعتداء على مخيم النيرب تشير إلى 5 شهداء، بينهم امرأة، و11 جريحا".
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وتنتشر في أرياف حلب تنظيمات مسلحة أبرزها "هيئة تحرير الشام" والتي تنتشر في حي الراشدين وفي ريف حلب الجنوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 سوريين على الأقل إثر سقوط قذائف صاروخية قرب مطار حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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