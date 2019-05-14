مقتل 5 سوريين على الأقل إثر سقوط قذائف صاروخية قرب مطار حلب

دمشق — سبوتنيك. وقال مصدر في الشرطة لوكالة "سبوتنيك" إن "الحصيلة الأولية لضحايا الاعتداء على مخيم النيرب تشير إلى 5 شهداء، بينهم امرأة، و11 جريحا".

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وأوضح المصدر أن "المجموعات المسلحة بريف حلب أطلقت 3 قذائف صاروخية سقطت على المخيم مما أدى أيضا إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في ممتلكات الأهالي".

وتنتشر في أرياف حلب تنظيمات مسلحة أبرزها "هيئة تحرير الشام" والتي تنتشر في حي الراشدين وفي ريف حلب الجنوبي.