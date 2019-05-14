انفجار يستهدف وسط بغداد

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بغداد، سبوتنيك. وأوضح المصدر العراقي أن الانفجار استهدف أحد المحال لبيع المشروبات الكحولية، وسط بغداد.
Arabic-military.com
إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة أحد محال بيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة.
وأضاف المصدر أن "الانفجار تسبب بأضرار مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية ". وبحسب المصدر، قام "مجهولون بوضع العبوة داخل المحل".
وأعلن الناطق باسم عمليات بغداد، اللواء سعد معن في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" نسخة منه، في العراق، عن استهداف محل لبيع المشروبات الكحولية في ساحة عقبة بن نافع في بغداد.
وأكد معن، أن الإعتداء دون خسائر بشرية، منوها إلى أن القوات الأمنية تجري تحقيقا بالحادث.
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