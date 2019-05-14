"مراسلون بلا حدود" تطالب إسرائيل بإطلاق سراح مصورالأناضول

باريس/ يوسف أوزجان / الخليج 365

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بإطلاق سراح مصور وكالة الخليج 365 مصطفى خاروف، وعدم ترحيله خارج الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، الثلاثاء، حول مصور وكالة الخليج 365، الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية في 22 يناير/كانون الثاني 2019، بحجة عدم امتلاكه إقامة رسمية في إسرائيل.

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وقال البيان "نطالب بالإفراج عن مصطفى خاروف وإلغاء قرار الترحيل بشكل كامل، ويجب على القضاء الإسرائيلي إزالة العوائق لتحسين وضع خاروف، وعدم جعل صورّه طرفًا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، قررت محكمة إسرائيلية، تمديد فترة اعتقال مصور وكالة الخليج 365، مصطفى خاروف، إلى وقت لاحق.

وتطالب النيابة الإسرائيلية بإبعاد "خاروف" عن الأراضي الفلسطينية لأنه مولود في الجزائر، رغم كونه وكافة أفراد عائلته من القدس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.