نجاح علاج أول حالة التهاب رئوي حاد بتقنية الإكمو في جازان

الخليج - سلمى القحطاني نجح بفضل الله فريق طبي بمركز جراحة القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان ، في علاج حالة التهاب رئوي بتقنية ” الإكمو ” . وقد أجريت العملية لمريضة كانت تعاني من التهاب رئوي حاد بعد عملية قلب مفتوح وتم تركيب جهاز إيكمو (ECMO) للمساعدة التنفسية والمعروف أيضاً بإسم دعم الحياة خارج الجسم (Extra corporeal life support) وكانت المريضة قد أجري لها عملية قلب مفتوح وتعرضت فيما بعد لانخفاض حاد في الوظائف التنفسية نتيجة التهاب رئوي مما دعى الفريق الطبي لجراحة القلب لاستخدام الإكمو وهي تقنية طبية تهدف إلى تقديم الدعم لوظائف القلب أو الجهاز التنفسي لفترات طويلة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية خاصة لا يستطيع معها القلب والرئتين توفير كميات كافية من الأوكسجين للجسم أو التروية الضرورية للحفاظ على العلامات الحيوية وقد تحسنت المؤشرات الحيوية والمخبرية للمريضة ولله الحمد بعد أسبوع واحد وتم الاستغناء عن تقنية الإكمو.

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