الهلال يعلن عن نجاح عملية الفتق التي إجراها #سلمان_الفرج في #ألمانيا

صحيفة الخليج الإلكترونية أجرى لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم سلمان الفرج اليوم الثلاثاء عملية الفتق في ألمانيا تكلّلت -ولله الحمد- بالنجاح.

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