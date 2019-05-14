مصرع مواطن سقطت عليه صخور بـ #جبل_شويحط

صحيفة الخليج الالكترونية

لقي مواطن مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط صخور عليه بجبل شويحط في قرية المواريد بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح المديرية للدفاع المدني في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن مدني وادي الفرع باشروا الحادث، وأخرجوا المواطن حيث تبين وفاته جراء الحادث.