النصر يعلن عن تكفله شراء تذاكر مباراته أمام #الباطن

صحيفة الخليج الإلكترونية أعلن نادي النصر، اليوم الإثنين، عن تكفله بشراء تذاكر مباراته أمام الباطن في إطار الجولة الـ 30 والأخيرة من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين. ويلتقي النصر والباطن الخميس المقبل، حيث يسعى النصر لاقتناص 3 نقاط للتتويج بلقب دوري المحترفين. ويحتل النصر المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن غريمة الهلال ، الذي يحتل مركز الوصافة بـ 66 نقطة، وفي حالة تعثر النصر يوجد فرصة للهلال لاقتناص اللقب.

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