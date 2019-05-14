سلمان_الفرج يُجري جراحة في #ألمانيا

صحيفة الخليج الإلكترونية غادر اللاعب الدولي السعودي سلمان الفرج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى ألمانيا للخضوع لعملية جراحية للتعافي من إصابته. ويعاني سلمان الفرج متوسط ميدان فريق الهلال السعودي من إصابة في العضلات أسفل البطن. وأكدت الفحوصات الطبية، حاجة اللاعب إلى تدخل جراحي، بعدما فشل البرنامج العلاجي الذي كان يخضع له الفرج، في علاج الإصابة. وانتهى موسم الفرج مع الزعيم الهلالي، حيث سيكون جاهزاً للمشاركة في فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

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