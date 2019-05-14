خيار الاعتزال وارد بالنسبة لروبن بعد الرحيل عن #بايرن

أقر الجناح الهولندي آريين روبن أنه ما زال مترددا بشأن مصيره عندما يحين موعد رحيله عن فريقه الحالي بايرن ميونيخ، بطل الدوري لكرة القدم في المواسم الستة الماضية، واعترف بأن فكرة الاعتزال تراوده. ويتحضر روبن، البالغ 35 عاما، لمغادرة الفريق البافاري في نهاية الموسم الحالي بعدما أمضى 10 أعوام في صفوفه، كما ارتبط اسمه بعدة اندية ترغب بالتعاقد معه مثل إنتر ميلان الإيطالي ونادي مسقط رأسه غرونينغن.

وقال روبن خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء في ميونيخ أنه لم يعرف بعد كيف ستكون حياته بعد الرحيل عن بايرن، مضيفا “تأخرت باتخاذ قراري بسبب اصابتي. أردت العودة الى الملاعب في البداية”.

وغاب روبن عن الملاعب منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب الاصابة، ثم عاود اللعب امام هانوفر قبل اسبوعين.

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وأكد روبن “زوجتي كانت تفضل خلاف ذلك، لكي أكون صريحاً”، مضيفا “ليس قرارا سهلا. في حال قررت أن تتابع اللعب، عليك أن تجد مكانا حيث كل شيء على ما يرام، ليس فقط بما يتعلق بكرة القدم، بل أيضا من أجل عائلتي”.

وعندما سُئل عما إذا كان بامكانه أن يعتزل كرة القدم، أجاب روبن أن ذلك ممكن، وتابع “إنه خيار، ولكنني لا أعرف ما إذا كان سيحدث”.

وبعدما قاد روبن بايرن للفوز بلقب دوري أبطال اوروبا عام 2013 بتسجيل هدف الفوز في مرمى الجار بوروسيا دورتموند (2-1)، يأمل بأن يختتم مسيرته مع العملاق البافاري بلقب سابع تواليا في الدوري عندما يخوض فريقه مباراته الأخيرة مع ضيفه إينتراخت فرانكفورت.

وبامكان بايرن أن يحسم لقب “البوندسليغا” في حال فوزه على فرانكفورت السبت بغض النظر عن نتيجة بوروسيا دورتموند الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين (75 مقابل 73).

وختم روبن قائلا “التتويج بلقب الدوري السبت بعد 10 أعوام، أمام 70 الف متفرج في “أليانز أرينا”.. لا شيء أفضل من ذلك”.