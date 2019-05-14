انت الان تتابع البرلمان الليبي يصنف الإخوان جماعة «إرهابية»: مجرمون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أرشيفية
خطوة جديدة ستؤثر على مسار المعركة المتحتدمة في طرابلس بين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، بخلاف المواجهات مع المليشيات الإرهابية، إذ صوت مجلس النواب الليبي، مساء الإثنين، بالموافقة على قانون تجريم تنظيم الإخوان واعتباره جماعة "إرهابية"، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للمجلس، إذ قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس انعقد في مقره بمدينة طبرق شرقي ليبيا، بحضور رئيسه، عقليه صالح وأكثر من 70 نائبا.
وأضاف متحدث مجلس النواب الليبي، أن النواب صوتوا على حظر تنظيم الإخوان وتجريمه، وتصنيفه جماعة إرهابية، بحسب سكاي نيوز. واتبع إخوان ليبيا، مثل بقية أفرع التنظيم الدولي، نهج العنف، مما جعله المصدر الرئيس لكل التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها، وصولا إلى النسخة الأكثر دموية "داعش"، كما استخدام الإخوان
وأضاف متحدث مجلس النواب الليبي، أن النواب صوتوا على حظر تنظيم الإخوان وتجريمه، وتصنيفه جماعة إرهابية، بحسب سكاي نيوز.
واتبع إخوان ليبيا، مثل بقية أفرع التنظيم الدولي، نهج العنف، مما جعله المصدر الرئيس لكل التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها، وصولا إلى النسخة الأكثر دموية "داعش"، كما استخدام الإخوان سلسلة أساليب في العنف وتبريره داخل ليبيا، ومنح الغطاء للجماعات الإرهابية التي تستعمل العنف.
وساهمت الجماعة في تشكيل ما يسمى بـ"دروع"، وهي ميليشيات مسلحة تنتشر في أرجاء ليبيا، بالإضافة إلى إنكار وجود الإرهاب والعنف في البلاد، على الرغم من كل الأدلة الظاهرة، وعرقلوا كل التحقيقات في الجرائم التي ترتكبها وسارعوا إلى إطلاق ألقاب "الثوار" على التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة، الأمر الذي يمثل بمثابة غطاء شرعي لكل الجرائم التي يرتكبونها.
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