انت الان تتابع المجلس العسكري السوادني: شقيق البشير هرب إلى تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عمر البشير
أكد المجلس العسكري في السودان، الثلاثاء، اعتقال واحد فقط من أشقاء الرئيس السابق عمر البشير الخمسة، وليس اثنين، مشيرا إلى أن الشقيق الثاني نجح في الفرار إلى تركيا. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الفريق الركن شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري: «كنا أعلنا في 17 أبريل اعتقال شقيقي الرئيس السابق، عبد الله والعبّاس، لكن المعلومة لم تكن دقيقة، ذاك اليوم تم القبض على عبد الله». وأضاف كباشى: «في اليوم التالي ظهر العباس في منطقة حدودية لدولة مجاورة»، دون أن يسمَّها، وطلبت السلطات السودانية من هذه الدولة، تسليمها شقيق البشير لكنها رفضت ذلك.
وتابع كباشى: «بعد ذلك جاءت الأخبار أنه في تركيا». ووفقا لما أعلنه المجلس العسكري، يقبع البشير في سجن كوبر في الخرطوم. وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهاما للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة، وذلك في بلاغ مقتل بابكر عبد الحميد الذي
وتابع كباشى: «بعد ذلك جاءت الأخبار أنه في تركيا».
ووفقا لما أعلنه المجلس العسكري، يقبع البشير في سجن كوبر في الخرطوم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهاما للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة، وذلك في بلاغ مقتل بابكر عبد الحميد الذي قتل في الأسبوع الرابع للاحتجاجات في السودان المطالبة برحيل نظام الإنقاذ، بمنطقة بري.
ووجهت النيابة العامة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية، بالإسراع في إكمال التحريات في كل بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة.
وكلفت أسرة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر لتولي الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري السوادني: شقيق البشير هرب إلى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.