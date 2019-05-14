انت الان تتابع المجلس العسكري السوادني: شقيق البشير هرب إلى تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عمر البشير

أكد المجلس العسكري في السودان، الثلاثاء، اعتقال واحد فقط من أشقاء الرئيس السابق عمر البشير الخمسة، وليس اثنين، مشيرا إلى أن الشقيق الثاني نجح في الفرار إلى تركيا. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الفريق الركن شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري: «كنا أعلنا في 17 أبريل اعتقال شقيقي الرئيس السابق، عبد الله والعبّاس، لكن المعلومة لم تكن دقيقة، ذاك اليوم تم القبض على عبد الله». وأضاف كباشى: «في اليوم التالي ظهر العباس في منطقة حدودية لدولة مجاورة»، دون أن يسمَّها، وطلبت السلطات السودانية من هذه الدولة، تسليمها شقيق البشير لكنها رفضت ذلك.

وتابع كباشى: «بعد ذلك جاءت الأخبار أنه في تركيا». ووفقا لما أعلنه المجلس العسكري، يقبع البشير في سجن كوبر في الخرطوم. وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهاما للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة، وذلك في بلاغ مقتل بابكر عبد الحميد الذي