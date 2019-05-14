صحيفة دولية: وكلاء إيران في اليمن يستهدفون مضختي نفط بالسعودية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد حادثة تخريب أربع ناقلات نفط من بينهم ناقلتان سعوديتان قبالة السواحل الإماراتية، تعرَّضت محطتا ضخ نفط سعوديتان اليوم الثلاثاء لهجمات محدودة بطائرات حوثية مسيرة.

وقالت صحيفة العرب الدولية، إنّ كلًا من الحادثة الأولى والثانية تسلط الضوء على سياسة طهران العدائية تجاه دول المنطقة على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط في طهران، وما باتت تشكله من تهديد لإمدادات النفط العالمية.

وأضافت: "سبق أن هدد النظام في إيران إلى استهداف حركة الملاحة البحرية، وعلى وجه الخصوص صادرات النفط الخليجي إلى الولايات المتحدة، من خلال وكلائها في المنطقة في إشارة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن التي تزودهم بالسلاح وبتقنيات عسكرية كالطائرات المسيرة لاستهداف مناطق حيوية في السعودية".

وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأنّ محطتين لضخ النفط لخط الأنابيب تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة، واصفا الهجوم بأنه عمل إرهابي يستهدف إمدادات النفط العالمية.

وقال الفالح إن إنتاج وتصدير النفط والمنتجات المكررة مستمر دون انقطاع، وإن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية أوقفت ضخ النفط في خط الأنابيب لحين تقييم الأضرار وإصلاح المحطتين.

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وكان المتمردون الحوثيون أعلنوا في وقت سابق استهداف "منشآت حيوية سعودية" بسبع طائرات دون طيار.

وتقع المحطتان في محافظتي الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض على بعد 220 كيلو مترًا و380 كيلو مترًا من شرق العاصمة السعودية.

ويبلغ طول خط الأنابيب نحو 1200 كيلو متر، ويمر عبره خمسة ملايين برميل نفط يوميًّا على الأقل، من المنطقة الشرقية الغنية بالخام، إلى المنطقة الغربية على ساحل البحر الأحمر.

ويتيح خط الأنابيب للمملكة نقل النفط من المنطقة الشرقية وتصديره عبر موانئ البحر الأحمر بعيدًا عن الخليج ومنطقة مضيق هرمز، حيث تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.