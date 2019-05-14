ردود فعل تندد بالهجوم على محطتي ضخ للنفط في السعودية

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بيروت: استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل النفط في المملكة العربية السعودية.

ودانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي من طائرات بدون طيار مفخخة، الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل نفط المملكة العربية السعودية من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، في عمل إرهابي تخريبي جبان يستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة، ويهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم.

وأشادت وزارة الخارجية بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في التعامل مع هذا العمل التخريبي الخطير، مشددة على موقف مملكة البحرين المتضامن بقوة والذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول تهديد أمنها أو المس من مصالحها واستقرار شعبها، مؤكدة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ودانت الكويت الهجوم الإرهابي في المملكة، مجددة التأكيد على وقوفها مع السعودية ودعمها لأي إجراء تتخذه لحفظ أمنها.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة بأن دولة الكویت تستنكر وتدین بأشد العبارات، الھجوم الإرھابي عبر الطائرات المسیرة والذي استھدف محطتي ضخ في محافظتي الدوادمي وعفیف في المملكة العربیة السعودیة الشقیقة، مؤكدا وقوف دولة الكویت إلى جانب الأشقاء في المملكة العربیة السعودیة ودعمھا التام لكافة الإجراءات التي تتخذھا للحفاظ على أمنھا واستقرارھا في مواجھة الأعمال الإرھابیة التي تستھدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرھا.

من جانبها، أدانت مصر استهداف محطتي بترول تابعتين لشركة أرامكو في السعودية.

وأعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إدانتها البالغة لاستهداف محطتي ضخ للبترول. وأكد البيان تضامُن مصر مع حكومة وشعب السعودية في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة، مشدداً على ما يجمع البلدين من روابط أخوية وعلاقات راسخة.

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وأكد البيان أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى من أجل مواجهة التحديات المُشتركة والتصدي للإرهاب وكافة التهديدات المُستهدِفة أمنهما القومي والأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

بدوره، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الهجوم الذي استهدف اليوم محطتين لضخ النفط في السعودية باستخدام طائرات بدون طيار، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة، بل للأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة السفير محمود عفيفي، عن أبو الغيط قوله، إن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساس بالأمن القومي العربي، مؤكداً التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة، ومشدداً على ضرورة تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية.

ودان الأردن بشدة الثلاثاء "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف محطتي ضخ نفط لخط أنابيب رئيسي ينقل النفط من شرق السعودية إلى غربها، مؤكدا وقوفه مع السعودية "بالمطلق في مواجهة أي تهديد".

وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان عن إدانة "هذا الهجوم الإرهابي الجبان بأشد العبارات"، مؤكدًا وقوف المملكة "مع الأشقاء في السعودية بالمطلق في مواجهة أي تهديد لأمن السعودية الشقيقة واستقرارها".

وأكد القضاة أن "أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن المنطقة والعالم، وأن الأردن يساند الأشقاء في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله".

واعتبر أن "أمن السعودية وأمن الخليج العربي وأمن الأردن واحد".