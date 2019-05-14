شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين تطالب بعدم إعادة أحد إلى ليبيا لاستمرار القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تشارلي ياكسلي المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إنه ينبغي عدم إعادة أحد إلى ليبيا وإن إعادة اللاجئين إلى هذه الدولة لا يمكن اعتبارها "إنقاذا" لاستمرار القتال حول طرابلس.

وتقول الأمم المتحدة إن 65 مهاجرا غرقوا خلال الأسبوع المنصرم وأُعيد 871 مهاجرا إلى مراكز احتجاز منذ بدء اشتباكات طرابلس ليعيشوا في ظل ظروف غير مقبولة في كثير من الأحيان. Advertisements ودعت مجموعة من وكالات الإغاثة في ليبيا اليوم الثلاثاء إلى إصدار قرار من الأمم المتحدة لدعم من تقطعت بهم السبل وسط القتال حول طرابلس حيث تقول المنظمة الدولية إن 66 ألف شخص أُجبروا على ترك منازلهم كما سقط 454 قتيلا على الأقل منذ الخامس من أبريل. وتدافع قوات موالية للحكومة الليبية المُعترف بها دوليا بقيادة فائز السراج عن طرابلس في مواجهة هجوم لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر الذي يقول إن الإرهابيين يسيطرون على هذه الحكومة. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات. وجاء في تقرير عن وضع المهاجرين والمشردين أصدرته مجموعة من وكالات الإغاثة تُعرف باسم "قطاع الحماية" وتنسقها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ثلاثة آلاف مهاجر ما زالوا محاصرين في مراكز احتجاز قريبة من مناطق القتال وإن استخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة في المناطق المأهولة مُستمر دون هوادة.

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