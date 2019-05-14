شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية الجزائرية: 73 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم،الثلاثاء، أن 73 مرشحا محتملا سحبوا استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان إن " "الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، حتى يوم 13 مايو 2019، تتمثل في ايداع 73 رسالة نية للترشح".

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وأضاف البيان أن المرشحين حصلوا على استمارات الاكتتاب تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها، مشيرا الى أن هذه العملية تسير في ظروف جيدة.

ويشترط قانون الانتخابات الجزائري على المرشح للرئاسة أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع.