شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: أمريكا وإيران لا تريدان الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدى قوله إن إيران والولايات المتحدة لا تريدان الحرب. ونسبت الوكالة إليه قوله "طهران وواشنطن لا تريدان الحرب ونحن نتصل بهما". وأضاف أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، حليفتى بغداد الرئيسيتين، ملف معقد وأن العراق يعمل جاهدا للتوصل لحلول له. Advertisements

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