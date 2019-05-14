شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إعادة الانتشار فى الحديدة تمت جزئيا كما هو متفق عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن إعادة انتشار الحوثيين فى 3 موانئ يمنية مطلة على البحر الأحمر تمت "جزئيا كما هو متفق عليه" بين طرفي الصراع بموجب اتفاق سلام تأمل أن يمهد السبيل لمحادثات سلام أوسع لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام. وقال رئيس بعثة من الأمم المتحدة مكلفة بمراقبة الاتفاق فى بيان "تراقب فرق الأمم المتحدة إعادة الانتشار هذا، والذى تم تنفيذه، جزئيا كما اتفق الطرفان اليمنيان فى إطار المرحلة الأولى". Advertisements

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