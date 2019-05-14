شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تختتم أعمال دورتها الـ 64 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب صباح اليوم الثلاثاء، أعمال دورتها الـ 64، والتى استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 24 أبريل إلى 14 مايو 2019، كما سبقتها أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية يومى 22 و23 أبريل الماضى.

وأشادت رئيسة اللجنة بحفاوة الاستضافة والإمكانيات التى وفرتها مصر لإنجاح وتيسير عمل اللجنة، كما ثمنت مفوضى اللجنة بمقابلة رئيس الجمهورية وما مثله ذلك من فرصة مواتية لتعرف اللجنة على ما تحقق على المستوى الوطنى فى مجال الإرتقاء بحقوق الإنسان فى مصر، وبالأخص حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو ما كان محل إشادة اللجنة.

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كما أشارت رئيسة اللجنة إلى أهمية الحوارات وتبادل الخبرات التى تشهدها دورات اللجنة، بما فى ذلك مناقشة التقارير الدورية للدول الأفريقية، حيث تم استعراض تقارير مصر وليسوتو وجامبيا خلال هذه الدورة.

ومن جانبه، أكد السفير حمدى سند لوزا فى كلمة مصر بختام أعمال الدورة على انفتاح مصر على تعزيز التعاون مع أشقاءها الأفارقة، وتنسيق المواقف القارية للدفاع عن المصالح الأفريقية فى المحافل الدولية.

كما أشار إلى ضرورة تكامل الجهود الحكومية مع الدعم المقدم من المجتمع المدنى لبلوغ الهدف المنشود وهو الإرتقاء بحقوق الإنسان وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية.