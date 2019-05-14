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البرلمان العربي يدين استهداف شركة النفط السعودية

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وقال رئيس البرلمان العربي في بيان صحفي، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن استهداف محطتي ضخ النفط يُعد عملاً إرهابياً جباناً، يستهدف منشآت حيوية، والمساس بواحدة من أهم السلع الاستراتيجية للعالم.

© REUTERS / Ahmed Jadallah

وأوضح السلمي أن هذا العمل يأتي مباشرة بعد حادث استهداف أربع سفن تجارية مدنية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يستوجب موقف دولي حازم للتصدي للأعمال الإرهابية، ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين، والذين يقفون خلفها، سواءاً كانوا أفراداً، أو جماعات أو دولاً.

وعبر السلمي عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية على هزيمة الإرهاب، ودحر الجماعات الإرهابية، مؤكدا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها، والمساس بمصالحها.

وأعرب عن تقديره العالي للدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، وتصديها الحازم للجماعات والتنظيمات الإرهابية أمنياً وعسكرياً وفكرياً، مثمناً مواقفها ومبادراتها في المحافظة على الأمن القومي العربي.

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