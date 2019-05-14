العراق مستمر بشراء الغاز الإيراني حتى تحقيق "الاكتفاء الذاتي"

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موسكو — سبوتنيك. وقال جهاد في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال إن كان العراق سيواصل شراء الغاز الإيراني رغم العقوبات: "بالتأكيد، لأن العراق يحتاج لذلك، والعراق يحاول أن يجد بدائل، لكنها ليست كافية، وتبقى الحاجة للغاز الإيراني على الأقل للفترة المقبلة".
© AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye
وأكد جهاد أن " إيران تواصل تزويد العراق بالكهرباء والغاز".
تنفيذ مشاريع جديدة
وفي السياق ذاته قال جهاد، إن "هناك الآن مباحثات لاستثمار الغاز من حقول أرطاوي وبن عمر، وهذا أيضا سوف يوفر كميات جيدة — من 750 ألف إلى مليون متر مكعب قياسي في اليوم. وهذه المشاريع كلها لتلبية الحاجة المحلية".
كما ذكر المتحدث بأن العراق وقع عقداً مهما قبل عدة أيام، مع إحدى الشركات الصينية، وسوف يقوم بتوفير 300 مليون قدم مكعب قياسي [من الغاز] في اليوم من حقل الحلفاية في محافظة ميسان، وسيتم بدء الإنتاج خلال 30 شهراً.
وسبق هذا العقد التوقيع على استثمار الغاز المصاحب لحقلي الغراف والناصرية بمحافظة ذي قار، بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي باليوم.
ولفت المتحدث إلى أن هذه "العملية النوعية في إطار الرد المشروع على الجرائم المرتكبة بحق شعبنا العزيز ووطننا"، مشددا "نؤكد جهوزيتنا لتنفيذ عمليات نوعية أخرى ردا على استمرار الجرائم والحصار".
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