شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: الهجوم على محطتي أرامكو «تهديد خطير للمنطقة والعالم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الهجوم الذي استهدف اليوم محطتين لضخ النفط بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرات بدون طيار، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة السفير محمود عفيفي، عن أبو الغيط قوله إن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساسٌ بالأمن القومي العربي، مؤكداً التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة، ومشدداً على ضرورة تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية.