شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الجوازات» بشأن إيقاف تجديد إقامات بعض المهن والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم، حقيقة الأنباء المتداولة عن إيقاف تجديد إقامات الوافدين الخاصة ببعض المهن في المملكة.

وتلقت الجوازات استفساراً من أحد المقيمين قال فيه: “هل مهنة فني حاسب آلي لا تُجدد”، لترد الجوازات: “لا يوجد مهن متوقف تجديد الإقامات لها، وبما يخص رخص العمل فضلاً التواصل مع وزارة العمل لإفادتك”.