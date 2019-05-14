شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الجوازات» بشأن إيقاف تجديد إقامات بعض المهن والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم، حقيقة الأنباء المتداولة عن إيقاف تجديد إقامات الوافدين الخاصة ببعض المهن في المملكة.
وتلقت الجوازات استفساراً من أحد المقيمين قال فيه: “هل مهنة فني حاسب آلي لا تُجدد”، لترد الجوازات: “لا يوجد مهن متوقف تجديد الإقامات لها، وبما يخص رخص العمل فضلاً التواصل مع وزارة العمل لإفادتك”.
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