انت الان تتابع «الدعم السريع» تكشف هوية المعتدين على اعتصام الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محاولات فض اعتصام الخرطوم
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الثلاثاء، أن الأحداث التى شهدتها ساحة الاعتصام بالخرطوم، تقف خلفه جهات و«مجموعات تتربص بالثورة بعد أن أزعجتها النتائج التي توصل إليها، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، جاء فى بيان صادر عن قوات الدعم السريع الداعمة للحراك، أن جهات تعمل جاهدة على إجهاض أي تقدم في التفاوض من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة، كانت وراء الأحداث التي راح ضحيتها 5 أشخاص بينهم عسكري. وبحسب البيان، فقد تسللت المجموعات المعتدية إلى ساحة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وأطلقت النيران على المعتصمين.
وأوضح البيان أن المعتدين، قاموا بعمليات تحرش واحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين، الأمر الذى أدى إلى مقتل الرائد كرومة، من القوات المسلحة، وسقوط جرحى من قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة والمعتصمين. ودعت قوات الدعم السريع، فى بيانها، جميع المواطنين إلى «الانتباه
وأوضح البيان أن المعتدين، قاموا بعمليات تحرش واحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين، الأمر الذى أدى إلى مقتل الرائد كرومة، من القوات المسلحة، وسقوط جرحى من قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة والمعتصمين.
ودعت قوات الدعم السريع، فى بيانها، جميع المواطنين إلى «الانتباه لهذه المجموعات التي تسعى للنيل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى»،مضيفة أن «هذه المجموعات تعمل جاهدة على إفشال تحقيق أهداف الثورة وتسعى للإيقاع بين المعتصمين وقوات الدعم السريع التي تقوم بدورها القومي كاملا للحفاظ على مكتسبات الثورة المجيدة».
وأكدت قوات الدعم السريع أنها لن تنساق وراء دعوات هذه المجموعات الساعية للإيقاع بين قوات الدعم السريع والمعتصمين، وأنها على عهدها دوما ولن تفض الاعتصام بالقوة.
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