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مقتل شخص وإصابة 10 في إطلاق نار على معتصمين بالسودان

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صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت مصادر محلية في السودان بمقتل شخص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم. وأشارت المصادر إلى تعرض عدد من المعتصمين في شارع النيل إلى إطلاق نار حي أدت لإصابات متفاوتة، فيما شهدت الشوراع الفرعية المؤدية إلى القيادة العامة اعتداء على المواطنين بالضرب بالهروات والعصي من قبل قوات ترتدي زي "الدعم السريع". وبحسب "رويترز"، قال أطباء محليون، إن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص في محيط الاعتصام بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم وإن بعضهم في حالة خطيرة.

وسُمع دوي إطلاق نار قرب وسط العاصمة في ساعة متأخرة من مساء اليوم بعد اشتباك قوات الأمن والقوات شبه النظامية مع المحتجين الذين أغلقوا الطرق. واتفقت قوى الحرية والتغيير في السودان مع المجلس العسكري الانتقالي، مساء اليوم، على هياكل السلطة الانتقالية وسلطاتها، ما يعد تطورا مهما في عملية التفاوض الشاقة التي

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وسُمع دوي إطلاق نار قرب وسط العاصمة في ساعة متأخرة من مساء اليوم بعد اشتباك قوات الأمن والقوات شبه النظامية مع المحتجين الذين أغلقوا الطرق.

واتفقت قوى الحرية والتغيير في السودان مع المجلس العسكري الانتقالي، مساء اليوم، على هياكل السلطة الانتقالية وسلطاتها، ما يعد تطورا مهما في عملية التفاوض الشاقة التي يخوضها الطرفان منذ أيام، وذلك بحسب تصريحات لأحمد ربيع، القيادي في قوى الحرية والتغيير، اليوم الإثنين، لـ"العربية. نت".

وقال ربيع، إن المحادثات كانت إيجابية وربما تسفر عن اتفاق نهائي في حال سيرها على المنوال نفسه، فيما أعلن متحدث باسم المجلس الانتقالي في السودان، اليوم، الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على هيكلية السلطة الانتقالية (تفاصيل).

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