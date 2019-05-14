روحاني: إيران "أعظم" من أن تتعرض للترهيب

دبي - بواسطة محمد فارس صورة وزعتها الرئاسة الايرانية في 8 أيار/مايو 2019 للرئيس حسن روحاني

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الجمهورية الإسلامية "أعظم من أن يرهبها أحد" وذلك خلال لقاء جمعه مع رجال دين ليل الإثنين.

وقال روحاني خلال لقائه عددا من رجال الدين السنة في حفل إفطار "بعون الله ... سنجتاز هذه المرحلة بنجاح ورفعة وشموخ ونهزم العدو" بحسب ما نقل الموقع الالكتروني للحكومة.

وجاءت تصريحاته بعد تعرض أربع سفن، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، لعمليات "تخريبية" قبالة السواحل الإماراتية الأحد، في مؤشر على تفاقم التوتر في المنطقة.

ودعت إيران إلى إجراء تحقيق في ما وصفته بالحادثة "المقلقة".

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ويتصاعد التوتر بين ايران والولايات المتحدة منذ الاسابيع القليلة الماضية في أعقاب إعلان إيران تعليق بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي وأعاد فرض عقوبات أحادية صارمة على إيران.

والشهر الماضي أدرجت واشنطن الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء ل"المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وأثار إرسال واشنطن حاملة الطائرات ابراهام لينكولن والقطع المرافقة وسفينة حربية وبطارية باتريوت وقاذفات بي-52 إلى المنطقة مخاوف من احتمال وقوع مواجهات عسكرية.