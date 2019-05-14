دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لينوفو تكشف عن أول إصدار لها من نظارات الواقع المعزز ThinkReality A6 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة لينوفو مؤخراً عن أول إصدار لها من نظارات الواقع المعزز ThinkReality A6 التي تعتمد في عملها على صندوق حوسبة يركز على نظام تشغيل Android Oreo.

تدخل العملاق الصيني لنيوفو في المنافسة في سوق نظارات الواقع المعزز خلال الفترة القادمة، حيث كشفت الشركة عن أول إصدار لها من نظارات الواقع المعزز ThinkReality A6 التي تعمل بشرائح إنتل Movidius وتأتي بتقنية Lumus البصرية waveguide.

وتعتمد نظارة ThinkReality A6 في عملها على الإتصال بصندوق حوسبة يرتكز على نظام تشغيل Android Oreo ويضم النظام رقاقة معالج Snapdragon 845 حيث يمكن تثبيت هذا النظام في حزام المستخدم ليتصل بالنظارة عن طريق سلك.

ويصل وزن نظارة ThinkReality A6 إلى 380 جرام، وتدعم زاوية عرض 40 درجة، كما تأتي كل جهة من النظارة بدقة عرض 1080 بيكسل، كما تضم النظارة كاميرة RGB بدقة 13 ميجا بيكسل، إلى جانب اثنان من كاميرات fish-eye.

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ولا تعد نظارة لينوفو ThinkReality A6 منافس قوي مع هذه المواصفات لنظارة عملاق البرمجيات مايكروسوفت HoloLens 2، التي تعتمد على رقاقة معالج Snapdragon 850، وتدعم زاوية عرض 52 درجة.

من جانب أخر يأتي نظام التحكم في نظارة ThinkReality A6 عبر الإيماءات أو تركيز النظر على نقطة محددة، كما تدعم النظارة التحكم عبر 3DoF، أيضاً تعتمد على الإتصال عبر Wi-Fi فقط.

نظارة ThinkReality A6 للواقع المعزز تأتي ايضاً بمقبس للسماعات مدمج إلى جانب مكبرات صوتية مدمجة في السماعة، كما تؤكد لينوفو أن النظارة تدعم عمر شحن يصل إلى 4 ساعات.

المصدر

هذا الموضوع لينوفو تكشف عن أول إصدار لها من نظارات الواقع المعزز ThinkReality A6 ظهر على التقنية بلا حدود.