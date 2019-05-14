عندما قام إيفان شبيغل بإطلاق ميزة القصة على تطبيق سناب شات لم يكن يتصور النجاح الكبير لهذه الميزة ولا حتى تبنى كبرى الشركات حول العالم لها على التطبيقات، فبعد فيسبوك وتطبيقاتها ويوتيوب وغيرها من الشركات جاء الدور على سبوتيفاي التي بدأت اختبار ميزة شبيهة.
وقالت سبوتيفاي أنها بدأت اختبار ميزة باسم Storyline تعمل على توفير مكان للفنانين في التطبيق لمشاركة محتوى يشبه القصة على للحديث حول الأغاني أو المحتوى المنشور. ورغم اختلاف التوجه بحصره على الفنانين إلا أن الميزة تعتبر استنساخ لطريقة عرض القصص في سناب شات.
وعند تأكيدها هذا الاختبار لموقع TechCrunch على تطبيق أندرويد وiOS، لم تتحدث الشركة عن موعد وصول التحديث بشكل كامل للمستخدمين ولم توضح فيما إذا كان التطبيق سيصل لجميع الأسواق أم سيكون ضمن نطاق محدد.
التدوينة سبوتيفاي تختبر توفير ميزة القصة للفنانين على التطبيق ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر سبوتيفاي تختبر توفير ميزة القصة للفنانين على التطبيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.