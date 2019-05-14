دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سبوتيفاي تختبر توفير ميزة القصة للفنانين على التطبيق

عندما قام إيفان شبيغل بإطلاق ميزة القصة على تطبيق سناب شات لم يكن يتصور النجاح الكبير لهذه الميزة ولا حتى تبنى كبرى الشركات حول العالم لها على التطبيقات، فبعد فيسبوك وتطبيقاتها ويوتيوب وغيرها من الشركات جاء الدور على سبوتيفاي التي بدأت اختبار ميزة شبيهة.

وقالت سبوتيفاي أنها بدأت اختبار ميزة باسم Storyline تعمل على توفير مكان للفنانين في التطبيق لمشاركة محتوى يشبه القصة على للحديث حول الأغاني أو المحتوى المنشور. ورغم اختلاف التوجه بحصره على الفنانين إلا أن الميزة تعتبر استنساخ لطريقة عرض القصص في سناب شات.

وعند تأكيدها هذا الاختبار لموقع TechCrunch على تطبيق أندرويد وiOS، لم تتحدث الشركة عن موعد وصول التحديث بشكل كامل للمستخدمين ولم توضح فيما إذا كان التطبيق سيصل لجميع الأسواق أم سيكون ضمن نطاق محدد.

التدوينة سبوتيفاي تختبر توفير ميزة القصة للفنانين على التطبيق ظهرت أولاً على عالم التقنية.