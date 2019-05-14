دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

عادت العملة الرقمية البتكوين لأسعارها المرتفعة حيث حققت رقم قياسي جديد هذا العام وتجاوزت 8000 دولار لتعود بذلك تقريباً إلى مستويات يوليو من العام الماضي.

ويأتي هذا المستوى الجديد مرتفعاً عن 5600 دولار الذي حققته الشهر الماضي، وبذلك تكون قد عوضت تراجعات 10 أشهر في 10 أيام فقط.

مع أن 8000 دولار رقم قياسي حالياً إلا أنه أقل بكثير أعلى سعر وصلت إليه العملة في ديسمبر 2017 عندما وصل سعرها لأكثر من 20 ألف دولار وهو يفوق سعر أونصة الذهب.

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وبهذا تكون قد حققت العملة نمو يومي حوالي 17.4 بالمئة أو بأكثر من 1214 دولار خلال الـ 24 ساعة، وشهدت العملة حركة تداول نشطة حيث شهدت منصة Messari تداول بأكثر من 27 مليار دولار كقيمة لعملات البتكوين.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية نمى سعر البتكوين بنحو 127%.

التدوينة بتكوين تعوض خسائر 10 أشهر في 10 أيام ظهرت أولاً على عالم التقنية.