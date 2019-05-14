شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة لبنان ستقر مشروع ميزانية 2019 بحلول الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل تلفزيون إن.بي.إن عن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل قوله اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء اللبناني على مشروع ميزانية 2019 بحلول مساء غد الأربعاء.

ونقلت القناة عن الوزير قوله بعد اجتماع لمجلس الوزراء "مرتاح لأننا نتجه لنتيجة إيجابية، وتوجه رئيس الحكومة هو الانتهاء غدا من الموازنة".