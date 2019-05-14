شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: هناك مؤشرات من طهران وواشنطن على أن الأمور ستنتهى على خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء إن‭ ‬المؤشرات التي تصل إليه من المحادثات مع الولايات المتحدة وإيران‭ ‬ تفيد بأن "الأمور ستنتهي على خير" رغم التصعيد الراهن في الحرب الكلامية بين الجانبين. وقال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إن بغداد تتواصل بشكل منتظم مع طهران وواشنطن وتحاول خفض التوتر.

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