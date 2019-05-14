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الحريرى يستنكر الهجوم الإرهابى على محطتين لضخ النفط في السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتين لضخ النفط وسط المملكة العربية السعودية، معتبرا أنه هجوم يؤكد نية من يقفون وراءه على ضرب أمن الخليج العربي واستقرار الاقتصاد العالمي.

 

وقال الحريري – في بيان اليوم الثلاثاء "هذا الهجوم الذي يأتي في أعقاب استهداف ناقلات النفط تجاه المياه الإقليمية الإماراتية، هو عمل إرهابي مدان بكل المقاييس العربية والإسلامية والدولية، واننا نؤكد على التضامن الكامل مع المملكة، قيادة وحكومة وشعبا، في مواجهة هذا العمل والجهات التي تقف وراءه، أيا كانت".

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وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن محطتي ضخ لخط الأنابيب (شرق - غرب) تعرضتا لهجوم من طائرات بدون طيار (درون) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في إحدى المحطات تمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة.

 

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