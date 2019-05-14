عاهل الأردن يتوجه إلى فرنسا للمشاركة فى قمة عالمية للتصدى للتطرف على الإنترنت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم،الثلاثاء، إلى فرنسا للمشاركة في قمة (نداء كرايست تشيرش) للتصدي للتطرف على الإنترنت، والتي تعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك عبدالله ورئيسة وزراء نيوزيلندا سيترأسان - قبيل انعقاد القمة - جلسة تضم رؤساء وممثلي كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، لبحث التحديات الأمنية المرتبطة باستغلال المتطرفين للإنترنت والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت نيوزيلندا وفرنسا قد أعلنتا في الـ 24 من أبريل الماضي، مبادرة لعقد قمة تجمع قادة سياسيين ورؤساء شركات تكنولوجيا من العالم في باريس، بهدف وقف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للترويج للإرهاب، تحت عنوان "نداء كرايست تشيرش".
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