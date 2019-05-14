شكرا لقرائتكم خبر عن "البنتاجون" : جماعات مدعومة من إيران وراء استهداف قطاع النفط الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسؤول "رفيع " بوزارة الدفاع الأمريكية، " البنتاجون " اليوم، الثلاثاء، أن كافة المعلومات والمؤشرات تدل على أن مجموعات إرهابية مدعومة من إيران ، تقف وراء عمليات التخريب التي استهدفت قطاع النفط في الإمارات و السعودية.

وقال المسؤول، في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية، إن الرد الأمريكي علي هذه العمليات التخريبية لا يمكن أن يتم عبر الوسائل العسكرية، لافتا إلى أنه لا أحد يرغب في الدخول في حرب مع إيران، وأن هناك رغبة في تفادي حدوث ذلك.

وأضاف أن الحشد العسكري الأمريكي الذي تم إرساله إلى منطقة الشرق الأوسط كان بهدف حماية القواعد العسكرية الأمريكية وأفراد الجيش الأمريكي بالمنطقة.

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وأوضح أن القوات الأمريكية تساعد السلطات الإماراتية في التحقيقات الجارية حول أعمال التخريب التي طالت سفن قبالة سواحل "الفجيرة".

يذكر أن محطتيا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي تعرضت لهجوم بطائرات بدون طيار في وقت سابق اليوم.